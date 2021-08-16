Ляшко виступив проти зупинення вакцинації у святкові дні

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“Дельта”-штам коронавірусу, сотні випадків якого вже зареєстровані в Україні, заразніший. Ймовірність розвитку тяжкого перебігу хвороби в разі інфікування цим штамом набагато вища, якщо ви не вакциновані. Доступ до вакцин має бути безперервним та зручним. На свята мобільні бригади мають працювати там, де це зручно для людей — як зараз вони працюють в аеропортах та доводять свою ефективність”, — повідомив Віктор Ляшко.

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Зараз інфраструктура вакцинації нараховує понад 3 тис. пунктів щеплення, майже 400 центрів масової вакцинації та тисячу мобільних бригад. Міністр зазначив, що пункти із низьким потоком можуть узяти паузу, але центри масової вакцинації, особливо у ТРЦ та інших логістично привабливих місцях, мають працювати.

Також Віктор Ляшко додав, що під час святкових заходів потрібно, щоб мобільні бригади виїжджали на центральні площі міст і вакцинували людей просто неба.

Нагадаємо

У КМДА заявили, що Центр і пункти вакцинації проти COVID-19 у Києві зупинять роботу 23 та 24 серпня через святкування Дня Незалежності.

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19. Щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі вакцинують чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

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