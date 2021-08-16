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Актуальное
Ляшко выступил против остановки вакцинации в праздничные дни

Ляшко выступил против остановки вакцинации в праздничные дни

Киев  •  УНН

 • 20736 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что необходимо обеспечить непрерывный доступ к вакцинам, даже на выходных или праздниках. Об этом сообщил Минздрав, информирует УНН.

Цитата

“Дельта”-штам коронавируса, сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, более заразный. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей — как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность”, — сообщил Виктор Ляшко.

Детали

Сейчас инфраструктура вакцинации насчитывает более 3 тыс. пунктов прививки, почти 400 центров массовой вакцинации и тысячу мобильных бригад. Министр отметил, что пункты с низким потоком могут взять паузу, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать.

Также Виктор Ляшко добавил, что во время праздничных мероприятий нужно, чтобы мобильные бригады выезжали на центральные площади городов и вакцинировали людей под открытым небом.

Напомним

В КГГА заявили, что Центр и пункты вакцинации против COVID-19 в Киеве остановят работу 23 и 24 августа из-за празднования Дня Независимости.

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19. Прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас вакцинируют четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 50 тысяч

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