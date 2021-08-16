Кількість вакцинованих від COVID-19 за добу в Україні впала до 50 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,74 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7,46 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 51 тисяча, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"51 068 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 15 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 31 675 людей, повністю імунізовані - 19 393 людини", - повідомили у МОЗ.
Деталі
Протягом доби працювали: 307 мобільних бригад, 1 009 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 722 695 людей, з них отримали одну дозу – 4 722 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 738 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 460 766 щеплень.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.