Перед выходными ко Дню Независимости в правительстве выступили против закрытия пунктов вакцинации на праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине пункты вакцинации от COVID-19 должны работать в течение выходных и праздничных дней. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни обязательно у людей была возможность вакцинироваться. Поэтому пункты вакцинации должны работать бесперебойно и близко к людям. Итак, в течение выходных и праздничных дней, мы обсуждали это с министром здравоохранения, пункты вакцинации должны работать постоянно, бесперебойно. Люди должны иметь возможность вакцинироваться", - сказал Шмыгаль.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что необходимо обеспечить непрерывный доступ к вакцинам, даже на выходных или праздниках.
Перед этим в КГГА заявили, что Центр и пункты вакцинации против COVID-19 в Киеве остановят работу 23 и 24 августа из-за празднования Дня Независимости.
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19. Прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас вакцинируют четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).