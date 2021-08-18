В Киеве на этой неделе будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19

КИЕВ. 18 августа. УНН. С 19 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 до 24 августа), что располагаться в многолюдных местах. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует УНН.