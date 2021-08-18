В Киеве на этой неделе будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. С 19 августа в столице будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок) и прививочные палатки (с 21 до 24 августа), что располагаться в многолюдных местах. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует УНН.
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“Надеемся таким образом привлечь к вакцинации в первую очередь пожилых людей, которым добраться до поликлиники по каким-то личным причинам проблематично, чем к рынку или продуктовой ярмарке, например. Пандемический опыт свидетельствует о том, что именно эти люди первые „кандидаты“ на кровати интенсивной терапии, у них немало хронических заболеваний, осложняющих течение коронавирусной болезни... Призываю молодежь вацинироваться. А еще — побуждать к этому родителей и старших родственников”, — отметила Валентина Гинзбург.
Детали
В мобильных пунктах вакцинации может привиться любой гражданин Украины или лицо, имеющее постоянный вид на жительство. Такой формат иммунизации не требует предварительной записи. Все что нужно — паспорт, ИНН и мобильный телефон. Если у вас подписана декларация с врачом — это значительно упростит и ускорит процесс оформления вакцинации. Записаться на ревакцинацию рекомендуется у семейного врача в ближайшем к вам пункте прививок, который расположен на базе учреждения здравоохранения.
“... Если мы увидим, что горожане с радостью откликнулись на предложение прививаться в мобильных пунктах — будем предлагать такую возможность и в дальнейшем”, — заверила Валентина Гинзбург.
График курсирования рейсового автобуса можно посмотреть по ссылке на сайте КГГА.
Добавим
В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы.