В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Предупреждение об ухудшении погодных условий - с грозами, градом и сильным ветром - выпустили синоптики для Украины на пятницу, 31 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 31 мая в большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киеве в течение 31 мая также ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).
Напомним, 31 мая будет по-летнему тепло - воздух местами прогреется до 33 градусов тепла. В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях дожди, на остальной территории - без осадков.