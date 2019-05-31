В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Попередження про погіршення погодних умов - з грозами, градом і сильним вітром - випустили синоптики для України на п'ятницю, 31 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 31 травня у більшості західних, північних, центральних та Одеській областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У Києві протягом 31 травня також очікуються грози (I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, 31 травня буде по-літньому тепло - повітря місцями прогріється до 33 градусів тепла. У більшості західних, північних, центральних та Одеській областях дощі, на решті території - без опадів.