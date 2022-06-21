В Украине на пенсии за июнь уже ушло 41,1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию, что на пенсионные выплаты гражданам за июнь уже направлено 41,1 млрд грн, сообщает УНН.
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"По состоянию на 20 июня на пенсионные выплаты направлено 41,1 млрд грн, в том числе 10,9 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 30,2 млрд грн – через уполномоченные банки", – говорится в сообщении.
Детали
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта" на 19 июня доставлено 63,25% профинансированной суммы за июнь. В июне предоставлено 476,0 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 20 июня – 35,0 тысяч.
Напомним
В условиях войны Украины своевременно и в полном объеме направляет средства банкам и АО "Укрпочта" для выплаты пенсий. Так, по информации Пенсионного фонда Украины, на пенсионные выплаты за май направлено 48,7 млрд грн, в том числе 10,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,1 млрд грн – через банки.
Народные депутаты приняли законопроект №7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.