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В Украине на пенсии за июнь уже ушло 41,1 млрд грн

В Украине на пенсии за июнь уже ушло 41,1 млрд грн

Киев • УНН

 • 258392 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали информацию, что на пенсионные выплаты гражданам за июнь уже направлено 41,1 млрд грн, сообщает УНН.

Цитата

"По состоянию на 20 июня на пенсионные выплаты направлено 41,1 млрд грн, в том числе 10,9 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 30,2 млрд грн – через уполномоченные банки", – говорится в сообщении.

Детали 

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм. По сообщению АО "Укрпочта" на 19 июня доставлено 63,25% профинансированной суммы за июнь. В июне предоставлено 476,0 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины, в том числе 20 июня – 35,0 тысяч.

Напомним 

В условиях войны Украины своевременно и в полном объеме направляет средства банкам и АО "Укрпочта" для выплаты пенсий. Так, по информации Пенсионного фонда Украины, на пенсионные выплаты за май направлено 48,7 млрд грн, в том числе 10,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,1 млрд грн – через банки.

Народные депутаты приняли законопроект №7337, который позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

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