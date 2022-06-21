В Україні на пенсії за червень вже пішло 41,1 млрд грн

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"Станом на 20 червня на пенсійні виплати спрямовано 41,1 млрд грн, в тому числі 10,9 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 30,2 млрд грн – через уповноважені банки", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 19 червня доставлено 63,25% профінансованої суми за червень. У червні надано 476,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 20 червня – 35,0 тисяч.

Нагадаємо

В умовах війни України вчасно та в повному обсязі спрямовує кошти банкам та АТ "Укрпошта" для виплати пенсій. Так, за інформацією Пенсійного фонду України, на пенсійні виплати за травень спрямовано 48,7 млрд грн, у тому числі 10,6 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 38,1 млрд грн - через банки.

Народні депутати ухвалили законопроект №7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.