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В Україні на пенсії за червень вже пішло 41,1 млрд грн

В Україні на пенсії за червень вже пішло 41,1 млрд грн

Київ • УНН

 • 258395 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили інформацію, що на пенсійні виплати громадянам за червень уже спрямовано 41,1 млрд грн, інформує УНН.

Цитата

"Станом на 20 червня на пенсійні виплати спрямовано 41,1 млрд грн, в тому числі 10,9 млрд грн – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 30,2 млрд грн – через уповноважені банки", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум. За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 19 червня доставлено 63,25% профінансованої суми за червень. У червні надано 476,0 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 20 червня – 35,0 тисяч.

Нагадаємо 

В умовах війни України вчасно та в повному обсязі спрямовує кошти банкам та АТ "Укрпошта" для виплати пенсій. Так, за інформацією Пенсійного фонду України, на пенсійні виплати за травень спрямовано 48,7 млрд грн, у тому числі 10,6 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 38,1 млрд грн - через банки.

Народні депутати ухвалили законопроект №7337, який дозволить звільненим з військової служби вільно обирати банк для отримання пенсії.

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