В Украине корью уже заболели более 4 тысяч человек - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На сегодня в Украине зарегистрировано уже 4298 случаев кори, в том числе 2875 у детей. Об этом на брифинге сообщил заместитель гендиректора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.
"С начала года зарегистрировано уже 4298 случаев болезни. Среди них 1423 взрослых и 2875 детей", - сообщил В.Ляшко.
По его словам, с начала года госпитализированы уже почти 2800 человек.
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"Всего с начала года госпитализированы в медицинские учреждения, в частности в реанимацию, почти 2800 человек", - отметил он.
Как сообщал УНН, ранее в Минздраве заявляли, что до конца февраля, в Украину должны прибыть 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК).