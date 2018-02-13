В Украине корью уже заболели более 4 тысяч человек - Минздрав

"С начала года зарегистрировано уже 4298 случаев болезни. Среди них 1423 взрослых и 2875 детей", - сообщил В.Ляшко.

По его словам, с начала года госпитализированы уже почти 2800 человек.

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"Всего с начала года госпитализированы в медицинские учреждения, в частности в реанимацию, почти 2800 человек", - отметил он.

Как сообщал УНН, ранее в Минздраве заявляли, что до конца февраля, в Украину должны прибыть 220 тысяч доз вакцины от кори, паротита, краснухи (КПК).