В Україні на кір вже захворіли більше 4 тисяч осіб – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано вже 4298 випадків кору, серед них 2875 у дітей. Про це на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ Віктор Ляшко, передає УНН.
“З початку року зареєстровано вже 4298 випадків хвороби. Серед них 1423 дорослих та 2875 дітей”, — повідомив В.Ляшко.
За його словами, з початку року госпіталізовано вже майже 2800 осіб.
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“Всього з початку року госпіталізовані у медичні заклади, зокрема в реанімацію, майже 2800 осіб”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, раніше у МОЗ заявляли, що до кінця лютого, в Україну має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).