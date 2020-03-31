В Украине на COVID-19 болеют преимущественно женщины - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на сегодняшнее утро, из всех граждан, заболевших коронавирусной болезнью в Украине, 51% - составляют женщины. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Возрастная структура распределения всех заболевших: наибольшее количество в процентном отношении - мы сегодня имеем людей в возрасте от 30 до 59 лет - около 60% всех случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в этой возрастной категории. По распределению женщины-мужчины, 51% - женщины, 48% - мужчины", - сказал Ляшко.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 31 марта, зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 - летальные.