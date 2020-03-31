В Україні на COVID-19 хворіють переважно жінки - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок, з усіх громадян, які захворіли на коронавірусну хворобу в Україні, 51% - складають жінки. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Вікова структура розподілу всіх захворівших: найбільша кількість у відсотковому відношенні – ми маємо сьогодні людей віком від 30 до 59 років – близько 60% усіх випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у цій віковій категорії. По розподілу жінки-чоловіки, 51% - жінки, 48% - чоловіки", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 31 березня, зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні.