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В Украине могут запустить новые маршруты пассажирских поездов

Киев • УНН

 • 197239 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Укрзализныця открыла два новых пути к границе с Румынией, это может позволить открыть новые маршруты для пассажирских поездов, сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, пишет УНН.

В Украине могут запустить новые маршруты пассажирских поездов

Цитата

"Открыли сразу два участка на границе с Румынией. Рахов — Берлебаш — госграница и Тересва — госграница. (...) Эти два участка открывают перспективу и для новых пассажирских направлений — межрегионального сообщения между Ужгородом и Ивано-Франковском и Черновцами, а также международных маршрутов между украинскими и румынскими городами как со стороны Ужгорода, так и со стороны Ивано-Франковска и Черновцов", - отметил Камышин в Telegram.

Детали

Однако, заявил он, это станет возможным сразу после того, как румынские коллеги отремонтируют свою часть участка.

К тому времени по этому участку будет ходить пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Рахов — Коломыя, маршрут которого уже продлен до станции Делово, что на границе с Румынией.

Глава Укрзализныци заявил, что эти два участка в будущем станут третьим и четвертым стыками на границе с Румынией — "наиболее загруженном направлении". "Их открытие позволит отправлять на нем дополнительные 6 пар грузовых поездов ежедневно. Это дополнительные 3,5 млн тонн грузов в год", - добавил Камышин.

Дополнение

Укрзализныця меняет время отправления поездов в Польшу.

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