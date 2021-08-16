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В Украине могут создать Центр противодействия естественным стихийным бедствиям - Монастырский

В Украине могут создать Центр противодействия естественным стихийным бедствиям - Монастырский

Киев  •  УНН

 • 14831 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. МВД рассматривает возможность создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям. Об этом, как информируют в ведомстве, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи спасателей, которые вернулись после ликвидации пожаров в Греции, пишет УНН.

Цитата

“МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям, который будет работать в Украине, а потом помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций”, — заявил Денис Монастырский.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

“Поздравляю вас, воины-пожарные! Мы здесь, чтобы отметить ваш вклад в защиту не только украинской земли, а теперь еще и борьбу с огнем в Греции. В прошлом году Украина также столкнулась с тяжелой стихией. В этом году такая участь постигла Турцию и Грецию. И это очень приятно, что вы смогли помочь другим странам в этой непростой борьбе. Я убежден, что сила ГСЧС и ваш опыт — лучших представителей этой службы, будут и впредь служить Украине ”, - сказал он.

Детали

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что усилиями украинский лозунг “Слава Украине” стал символом борьбы с огненной стихией. Прямо на аэродроме спасателей встретили жены и дети.

Дополнение

Более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции с 6 августа. Лесные возгорания в стране возникли из-за рекордной жары и действия людей.

Контекст

С начала августа побережья Средиземного моря, в частности Турции, Греции и итальянских островов, страдают от масштабных пожаров. В частности, пожары в Греции возникли после сильнейшего за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего три человека погибли, сотни остались без крова, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб. В Турции природные пожары начались на фоне сверхвысоких температур еще 28 июля. Быстрому распространению пожаров способствовал сильный ветер. По данным местных властей, по состоянию на 12 августа все пожары были взяты под контроль .

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