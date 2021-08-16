В Україні можуть створити Центр протидії природнім стихійним лихам - Монастирський

Цитата

“МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природнім стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати й Європі у подоланні надзвичайних ситуацій”, — заявив Денис Монастирський.

Очільник правоохоронного відомства подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж у Греції та висловив сподівання, що набутий досвід стане у нагоді на службі державі.

“Вітаю вас, воїни-вогнеборці! Ми тут, щоб відзначити ваш внесок у захист не лише української землі, а тепер ще й боротьбу з вогнем у Греції. Минулого року Україна також стикнулася з важкою стихією. Цього року така доля спіткала Туреччину та Грецію. І це надзвичайно приємно, що ви змогли допомогти іншим країнам у цій непростій боротьбі. Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід — кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні”, — сказав він.

Деталі

Голова ДСНС Микола Чечоткін наголосив, що зусиллями українців гасло “Слава Україні” стало символом боротьби з вогняною стихією. Прямо на аеродромі рятувальників зустріли дружини та діти.

Доповнення

Понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції з 6 серпня. Лісові загоряння в країні виникли через рекордну спеку та дії людей.

Контекст

Від початку серпня узбережжя Середземного моря, зокрема Туреччини, Греції та італійських островів, потерпають від масштабних пожеж. Зокрема, пожежі у Греції виникли після найсильнішої за останні три десятиліття аномальної спеки в країні, коли температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм. Пожежі за останні два тижні знищили майже 100 000 гектарів, у результаті чого троє осіб загинули, сотні залишилися без даху над головою, тисячі були змушені евакуюватися, також завдано економічний і екологічний збиток. У Туреччині природні пожежі почалися на тлі надвисоких температур ще 28 липня. Швидкому поширенню пожеж сприяв сильний вітер. За даними місцевої влади, станом на 12 серпня усі пожежі було взято під контроль.