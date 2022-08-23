В Украине могут лишать родительских прав за отказ от обязательной эвакуации

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"Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, которые воспитывают приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают своих воспитанников большому риску и отказываются от обязательной эвакуации", – говорится в сообщении.

Детали

Соответствующее постановление, вынесенное на рассмотрение Кабмина Минсоцполитики, приняло сегодня правительство на своем заседании. Инициатором документа выступило Минреинтеграции.

Как отметили, детей будут передавать более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда их эвакуируют.

Учреждения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, учреждений, в которых предусматривается круглосуточное пребывание детей.

Напомним

Сейчас продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. Со 2 августа в безопасные регионы уже выехало около 10 тысяч мирных граждан. Координационный штаб по эвакуации возглавляет вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.