В Украине могут ужесточить ответственность за несоблюдение пожарной безопасности

"Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс приняты сегодня, 25 апреля, на заседании правительства и направлены в Верховную Раду", - говорится в сообщении.



По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в течение последних пяти лет в Украине произошло около 353 тысяч пожаров, на которых погибло более 11 000 человек, а прямые убытки от них составили почти шесть миллиардов гривен.



В то же время, максимальный штраф, наложенный на правонарушителя, составляет 170 грн. В результате руководителям предприятий проще уплатить штраф, чем выделять средства на обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности.



С целью решения этого дисбаланса МВД и ГСЧС подготовить проект Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности".



"Этим актом предлагается повысить размер штрафов. В частности за нарушение установленных требований пожарной безопасности для граждан предлагается установить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 50 до 100 необлагаемых минимумов", - отметили в МВД.



Как сообщал УНН, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.