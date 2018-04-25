В Україні можуть посилити відповідальність за недотримання пожежної безпеки

"Відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу ухвалені сьогодні, 25 квітня, на засіданні Уряду та направлені до Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.



За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом останніх п’яти років в Україні сталося близько 353 тисяч пожеж, на яких загинуло понад 11 тисяч осіб, а прямі збитки від них склали майже шість мільярдів гривень.



Водночас, максимальний штраф, накладений на правопорушника, становить 170 грн. В результаті керівникам підприємств простіше сплатити штраф, ніж виділяти кошти на забезпечення належного рівня пожежної безпеки.



З метою вирішення цього дисбалансу МВС та ДСНС підготувати проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки".



"Цим актом пропонується підвищити розмір штрафів. Зокрема за порушення встановлених вимог пожежної безпеки для громадян пропонується встановити штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, а для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів", - зазначили у МВС.



Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.