В Украине может появиться еще один профессиональный праздник: петиция набрала 25 тыс. голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Петиция к Президенту Украины о введении профессионального праздника - Дня работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины набрала необходимых 25 тыс. голосов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает УНН.
"Ровно 23 дня понадобилось для того, чтобы петиция к Президенту Украины, поданная моим коллегой Владимир Мелюховым, о введении в Украине профессионального праздника - Дня работника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины набрала необходимых 25 тыс. голосов. Это невероятный результат, с которым мы связываем серьезные надежды", - сообщил Чернышов.
Теперь петицию должен рассмотреть Президент Украины.
В частности, в тексте петиции указано: "Мы будем надеяться, что наконец-то за 23 лет наша система и ее сотрудники, которые недооценены ни обществом, ни государством, получит свой профессиональный праздник, который в мире является нормой, как и государственные награды работникам пенитенциарной системы".
Как сообщал УНН, петиция о возвращении советского названия проспекта в Харькове набрала достаточное количество голосов.