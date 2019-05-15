В Україні може з'явитись ще одне професійне свято: петиція набрала 25 тис. голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Петиція до Президента України щодо запровадження професійного свята — Дня працівника Державної кримінально-виконавчої служби України набрала необхідних 25 тисяч голосів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНН.
“Рівно 23 дні знадобилося для того, аби петиція до Президента України, подана моїм колегою Володимир Мелюхов, щодо запровадження в Україні професійного свята — Дня працівника Державної кримінально-виконавчої служби України набрала необхідних 25 тисяч голосів. Це неймовірний результат, з яким ми пов’язуємо неабиякі сподівання”, — повідомив Чернишов.
Тепер петицію має розглянути Президент України.
Зокрема у тексті петиції вказано: “Ми сподіватимемося, що нарешті за 23 роки наша система та її працівники, недооцінені ані суспільством, ані країною, отримає своє професійне свято, яке у світі є нормою, як і державні нагороди працівникам пенітенціарної системи”.
Як повідомляв УНН, петиція про повернення радянської назви проспекту у Харкові набрала достатню кількість голосів.