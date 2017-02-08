В Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени - ученые

Так, в Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени.

В то же время, по данным специалистов Национального центра контроля заболеваний по борьбе с ВИЧ/СПИД, вирусного гепатита, ИППП, туберкулеза, в США признали, что вирус гепатита убивает больше американцев, чем любое другое инфекционное заболевание.

Напомним, как сообщал УНН, попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы.