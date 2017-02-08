В Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине заболеваемость гепатитом С в 5 раз выше, чем в среднем на планете, передает УНН со ссылкой на Институт инфекционных болезней Академии медицинских наук.
Так, в Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени.
В то же время, по данным специалистов Национального центра контроля заболеваний по борьбе с ВИЧ/СПИД, вирусного гепатита, ИППП, туберкулеза, в США признали, что вирус гепатита убивает больше американцев, чем любое другое инфекционное заболевание.
Напомним, как сообщал УНН, попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы.