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В Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени - ученые

Киев • УНН

 • 8658 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Украине заболеваемость гепатитом С в 5 раз выше, чем в среднем на планете, передает УНН со ссылкой на Институт инфекционных болезней Академии медицинских наук.

В Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени - ученые

Так, в Украине почти 45% людей с гепатитом С умирают от поражения печени.

В то же время, по данным специалистов Национального центра контроля заболеваний по борьбе с ВИЧ/СПИД, вирусного гепатита, ИППП, туберкулеза, в США признали, что вирус гепатита убивает больше американцев, чем любое другое инфекционное заболевание.

Напомним, как сообщал УНН, попытки КМУ и У.Супрун запретить в Украине лекарства от гепатита С в ВРУ назвали лоббизмом интересов американской фирмы.

Украинские Национальные Новости

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