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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 48268 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Україні майже 45% людей з гепатитом С вмирають від ураження печінки – вчені

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні захворюваність на гепатит С в 5 разів вища, ніж в середньому на планеті, передає УНН посиланням на Інституту інфекційних хвороб Академії медичних наук.

В Україні майже 45% людей з гепатитом С вмирають від ураження печінки – вчені

Так, в Україні майже 45% людей з гепатитом С вмирають від ураження печінки.

Водночас, за даними фахівців Національного центру контролю захворювань по боротьбі з ВІЛ / СНІД, вірусного гепатиту, ІПСШ, туберкульозу, у США визнали, що вірус гепатиту вбиває більше американців, ніж будь-яке інше інфекційне захворювання.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, спроби КМУ та У.Супрун заборонити в Україні ліки від гепатиту С у ВРУ назвали лобізмом інтересів американської фірми.

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