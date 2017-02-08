В Україні майже 45% людей з гепатитом С вмирають від ураження печінки – вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. В Україні захворюваність на гепатит С в 5 разів вища, ніж в середньому на планеті, передає УНН посиланням на Інституту інфекційних хвороб Академії медичних наук.
Так, в Україні майже 45% людей з гепатитом С вмирають від ураження печінки.
Водночас, за даними фахівців Національного центру контролю захворювань по боротьбі з ВІЛ / СНІД, вірусного гепатиту, ІПСШ, туберкульозу, у США визнали, що вірус гепатиту вбиває більше американців, ніж будь-яке інше інфекційне захворювання.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, спроби КМУ та У.Супрун заборонити в Україні ліки від гепатиту С у ВРУ назвали лобізмом інтересів американської фірми.