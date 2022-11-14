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В Украине только в октябре в пожарах погибло почти 100 людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. На фоне отключений электроэнергии и понижения температуры воздуха фиксируют увеличение количества пожаров, в частности в быту. Так, только в течение октября в Украине зафиксировано 2060 пожаров в жилищном секторе, погибло около 100 людей, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

Детали

Отмечается, что в результате нарушения правил пожарной безопасности погибли 96 человек, среди них один ребенок. Еще 83 граждан получили травмы, из которых 7 – дети.

Среди основных причин пожара работники ГСЧС выделяют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электросети и электроустановок (709 пожаров), неосторожное обращение с огнем (532 пожара) и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления (284 пожара).

Цитаты

"Призываем всех быть осторожными и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности! Главное тепло и свет — не извне, а внутри каждого из нас", - подчеркнули в ГСЧС.

Напомним

ГСЧС сообщили, что с начала 2022 года в Украине возник 71 161 пожар.

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