В Україні лише у жовтні у пожежах загинуло близько 100 людей

Деталі

Зазначається, що внаслідок порушення правил пожежної безпеки загинуло 96 людей, серед них одна дитина. Ще 83 громадян отримали травми, з яких 7 - діти.

Серед основних причин пожежі працівники ДСНС виокремлюють порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електромережі та електроустановок (709 пожеж), необережне поводження з вогнем (532 пожежі) та порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення (284 пожежі).

Цитати

"Закликаємо всіх бути обережними та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки! Головне тепло та світло — не ззовні, а всередині кожного з нас", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо

ДСНС повідомили, що з початку 2022 року в Україні виникла 71 161 пожежа.