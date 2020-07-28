В Украине всего 6,5% людей с гепатитом C знают о своем диагнозе - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, при этом под медицинским надзором находится только 6,5% из этих людей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Сегодня - Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Это (заболевание - ред.) - очень большая проблема во всем мире", - сказал министр.
По его словам, по данным ВОЗ, только 9% лиц с хроническим вирусным гепатитом B знают о своем диагнозе и 20% - что они болеют гепатитом C.
"Если говорить об Украине, то по оценочным данным, почти 1,3 млн человек в Украине инфицированы гепатитом C, под медицинским надзором находится 87 269 человек - 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом C", - отметил Степанов.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 января этого года, в Украине зарегистрировано 7179 новых случаев вирусного гепатита С (ВГС).
Отметим, что гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине официально зарегистрированы препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатиты В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.