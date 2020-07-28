В Україні лише 6,5% людей з гепатитом C знають про свій діагноз - Степанов

В Україні лише 6,5% людей з гепатитом C знають про свій діагноз - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом C, при цьому під медичним наглядом перебуває лише 6,5% з цих людей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні — Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Це (захворювання — ред.) — дуже велика проблема у всьому світі”, — сказав міністр.
З його слів, за даними ВООЗ, тільки 9% осіб з хронічним вірусним гепатитом B знають про свій діагноз і 20% — що вони хворіють на гепатит C.
“Якщо говорити про Україну, то за оціночними даними, майже 1,3 млн осіб в Україні інфіковані гепатитом C, під медичним наглядом перебуває 87 269 осіб — 6,5% людей, які знають, що вони хворіють на вірусний гепатит C”, — зазначив Степанов.
Як повідомляв УНН, станом на 1 січня цього року, в Україні зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного гепатиту С (ВГС).
Зазначимо, що гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.
УНН нагадує про те, що в Україні з’явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.