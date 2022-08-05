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В Украине конфискуют более 900 объектов, принадлежащих россии: Правительство сформировало перечень

Киев • УНН

 • 166805 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины сформировал перечень объектов в Украине, которые принадлежат российской федерации и подлежат конфискации. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

“Есть сегодня в повестке дня системно важное решение о конфискации российского имущества и активов в Украине. Список объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов”, – сказал он.

Детали

Шмыгаль сообщил, что все имущество разделено на три категории. Первая категория — это имущество, принадлежащее российскому государству.

Вторая категория — это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из россии. Третья категория — это активы российских банков.

“Сегодня Правительство утвердит Указ Президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество”, – добавил он.

Конфискованные активы конвертируются в средства, направленные на оборону и восстановление Украины.

Дополнение

В Украине обнаружили активы 19 российских корпораций более чем на 7,75 млрд гривен.

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