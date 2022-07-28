В Україні виявили активи 19 російських корпорацій на понад 7,75 млрд грн

Цитата

“Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 Кримінального кодексу України) правоохоронці встановили 19 компаній, які підконтрольні рф. Активи російських корпорацій становлять понад 7,75 млрд грн, в тому числі і в офшорах.”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Виявлене майно та корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками, суд передав в управління АРМА.

Також були передані об’єкти нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила, що протягом тижня за ініціативи Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн.