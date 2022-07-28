СБУ: арештували мільярдні активи, підконтрольні "Роснефть", "Газпром", "Росатом" та іншим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Протягом тижня за ініціативи Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн. Про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора, передає УНН.
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"Суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн", - вказали зокрема в Офісі Генпрокурора.
"Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення росією агресивної війни проти України", - повідомили у СБУ.
Деталі
СБУ повідомляється, що в управління держави перейшли:
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- 80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн., які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;
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- активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.
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"Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні.
Так до АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:
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- готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;
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- санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;
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- спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.
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Наразі триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо
За ініціативи Служби безпеки України арештовано додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з рф.