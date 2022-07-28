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СБУ: арештували мільярдні активи, підконтрольні "Роснефть", "Газпром", "Росатом" та іншим

СБУ: арештували мільярдні активи, підконтрольні "Роснефть", "Газпром", "Росатом" та іншим

Київ • УНН

 • 78538 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Протягом тижня за ініціативи Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн. Про це повідомляє СБУ та Офіс Генпрокурора, передає УНН.

Цитата

"Суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн", - вказали зокрема в Офісі Генпрокурора.

"Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення росією агресивної війни проти України", - повідомили у СБУ.

Деталі

СБУ повідомляється, що в управління держави перейшли:

  • 80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн., які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України;
  • активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

"Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна. Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні.

Так до АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як:

  • готелі «Турист» та «Дружба» у Києві;
  • санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті;
  • спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Наразі триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо

За ініціативи Служби безпеки України арештовано додаткові активи нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з рф.

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