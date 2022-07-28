СБУ: арестовали миллиардные активы, подконтрольные "Роснефти", "Газпрому", "Росату" и другим

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В течение недели по инициативе Службы безопасности в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), переданы арестованные активы на около 15 млрд грн. Об этом сообщает СБУ и Офис Генпрокурора, передает УНН.

Цитата

"Активы с российскими бенефециарами были арестованы в рамках уголовного производства по факту подготовки, планирования и введения россией агрессивной войны против Украины", - сообщили в СБУ.

"Суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, которые контролировались российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн", - добавили в частности в Офисе Генпрокурора.

Детали

Сообщается, что в управление государства перешли:

  • 80 имущественных комплексов (санатории, спортивные учреждения и т.п.) в разных регионах ориентировочной стоимостью 7 млрд грн, которые были незаконно выведены из государственной собственности и переданы на баланс профсоюзов Украины;
  • активы 19 украинских компаний, которые контролировались российскими корпорациями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Группа ГМС», «Татнефть» и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн, а также тысячи закрепленных за ними объектов недвижимого и движимого имущества на сотни миллионов гривен .

"Что касается имущества, которое находилось на балансе Федерации профсоюзов Украины, то по информации кибердепартамента СБУ, с 1992 года по настоящее время должностные лица Федерации незаконно отчуждали 80 курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов. Это делалось путем занижения рыночной стоимости’объектов и осуществление покупателем минимальной официальной оплаты без согласования с Фондом государственного имущества. Такие схемы наносили ущерб государству в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

Так в АРМА по инициативе СБУ переданы такие объекты как:

  • отели «Турист» и «Дружба» в Киеве;
  • санаторий «Октябрь» в Конча-Заспе, одесский санаторий «Куяльник», «Моршинский» во Львовской области и «Поляна» на Закарпатье;
  • спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, чтобы установить все обстоятельства правонарушений и привлечь виновных к ответственности.

Напомним

По инициативе Службы безопасности Украины арестованы дополнительные активы нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из РФ.

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