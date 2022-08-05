В Україні конфіскують понад 900 об’єктів, які належать росії: Уряд сформував перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України сформував перелік об’єктів в Україні, які належать російській федерації та підлягають конфіскації. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.
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“Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів”, – сказав він.
Деталі
Шмигаль повідомив, що все майно розділено на три категорії. Перша категорія — це майно, яке належить російській державі.
Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із росії. Третя категорія — це активи російських банків.
“Сьогодні Уряд затвердить Указ Президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій — це корпоративні права, 824 позиції — майно”, – додав він.
Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України.
Доповнення
В Україні виявили активи 19 російських корпорацій на понад 7,75 млрд гривень.