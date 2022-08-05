В Україні конфіскують понад 900 об’єктів, які належать росії: Уряд сформував перелік

Цитата

“Маємо сьогодні на порядку денному системно важливе рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні. Перелік об’єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів”, – сказав він.

Деталі

Шмигаль повідомив, що все майно розділено на три категорії. Перша категорія — це майно, яке належить російській державі.

Друга категорія — це активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із росії. Третя категорія — це активи російських банків.

“Сьогодні Уряд затвердить Указ Президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій — це корпоративні права, 824 позиції — майно”, – додав він.

Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на оборону та відновлення України.

Доповнення

В Україні виявили активи 19 російських корпорацій на понад 7,75 млрд гривень.