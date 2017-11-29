В Украине количество поклонников электрокаров выросло вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За десять месяцев текущего года в Украине было реализовано 2 тыс. 225 электромобилей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает УНН.
Чаще всего электромобили покупали жители Киева. За 10 месяцев этого года 528 электромобилей получили киевские номера.
На втором месте - Харьковская область.
"Прописку в этой области получили 406 "зеленых "авто", - рассказали в ассоциации.
Замыкает тройку лидеров по количеству зарегистрированных в этом году экомобилей Одесская область. Одесситы приобрели 405 машин на электротяге.
Как сообщал УНН, увеличение спроса на электрокары в Украине наблюдается последние несколько лет. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензинове авто.
На сегодняшний день в стране насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров, и их инфраструктура продолжает развиваться.
Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК. А недавно две новые "зарядки" для электромобилей открыли в Житомире.