В Украине количество поклонников электрокаров выросло вдвое

Чаще всего электромобили покупали жители Киева. За 10 месяцев этого года 528 электромобилей получили киевские номера.

На втором месте - Харьковская область.

"Прописку в этой области получили 406 "зеленых "авто", - рассказали в ассоциации.

Замыкает тройку лидеров по количеству зарегистрированных в этом году экомобилей Одесская область. Одесситы приобрели 405 машин на электротяге.

Как сообщал УНН, увеличение спроса на электрокары в Украине наблюдается последние несколько лет. И более трети украинцев уже хотят приобрести себе небензинове авто.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров, и их инфраструктура продолжает развиваться.

Добавим, что сеть АЗК WOG заявила о намерении оборудовать зарядками для электрокаров все свои АЗК. А недавно две новые "зарядки" для электромобилей открыли в Житомире.