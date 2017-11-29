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В Україні кількість шанувальників електрокарів зросла удвічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. За десять місяців поточного року в Україні було реалізовано 2 тис. 225 електромобілів, що у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", передає УНН.

Найчастіше електромобілі купували мешканці Києва. За 10 місяців цього року 528 електромобілів отримали київські номери.

На другому місці - Харківська область.

"Прописку в цій області отримали 406 "зелених" авто", - розповіли в асоціації.

Замикає трійку лідерів за кількістю зареєстрованих в цьому році екомобілів Одеська область. Одесити придбали 405 машин на електротязі.

Як повідомляв УНН, збільшення попиту на електрокари в Україні спостерігається останні кілька років. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинове авто.

На сьогодні в країні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.

Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК. А нещодавно дві нові "зарядки" для електромобілів відкрили в Житомирі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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