В Україні кількість шанувальників електрокарів зросла удвічі

Найчастіше електромобілі купували мешканці Києва. За 10 місяців цього року 528 електромобілів отримали київські номери.

На другому місці - Харківська область.

"Прописку в цій області отримали 406 "зелених" авто", - розповіли в асоціації.

Замикає трійку лідерів за кількістю зареєстрованих в цьому році екомобілів Одеська область. Одесити придбали 405 машин на електротязі.

Як повідомляв УНН, збільшення попиту на електрокари в Україні спостерігається останні кілька років. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинове авто.

На сьогодні в країні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.

Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК. А нещодавно дві нові "зарядки" для електромобілів відкрили в Житомирі.