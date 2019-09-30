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В Украине хотят ввести скандинавскую модель для охраны общественного порядка

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины хочет ввести комплексную систему безопасного проведения мирных собраний и ввести скандинавскую модель охраны общественного порядка. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.

В Украине хотят ввести скандинавскую модель для охраны общественного порядка

"Мы введем комплексную систему безопасного проведения мирных собраний, в том числе путем соответствующих законодательных изменений, полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, введем новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий, осуществим другие необходимые меры", - говорится в тексте программы.

Напомним, Программой деятельности правительства предусмотрено разработать и ввести в действие План обороны Украины, который определит ряд мер по защите государства.

Как сообщал УНН, 29 сентября Кабинет министров одобрил программу действий правительства. Правительство представит программу на этой неделе.

В целом Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам. В отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции.

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