В Украине хотят ввести скандинавскую модель для охраны общественного порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины хочет ввести комплексную систему безопасного проведения мирных собраний и ввести скандинавскую модель охраны общественного порядка. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Мы введем комплексную систему безопасного проведения мирных собраний, в том числе путем соответствующих законодательных изменений, полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, введем новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий, осуществим другие необходимые меры", - говорится в тексте программы.
Напомним, Программой деятельности правительства предусмотрено разработать и ввести в действие План обороны Украины, который определит ряд мер по защите государства.
Как сообщал УНН, 29 сентября Кабинет министров одобрил программу действий правительства. Правительство представит программу на этой неделе.
В целом Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам. В отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции.