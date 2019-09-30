Програму уряду оприлюднили на сайті Ради: євроінтеграцію виділили в окремий блок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Подана до парламенту Програма дій уряду складається із 17 розділів, розподілених по окремих міністерствах, крім того, в окремий розділ винесено блок євроінтеграції. Програма уряду оприлюднена на сайті ВРУ, передає УНН.
Відповідна програма містить 17 розділів, у яких зазначені цілі і завдання, які планують досягти окремі міністерства протягом наступних 5 років, починаючи з Міносвіти і МОЗу. Останнім, 17-м розділом, у Програмі містяться цілі уряду щодо європейської та євроатлантичної інтеграції.
На думку авторів документу, очікується, що у результаті реалізації заходів Програми буде досягнуто зростання ВВП на 40%, позитивних змін демографічної ситуації, створено 1 млн. робочих місць, приведено у хороший стан усі основні дороги (24 тис. км), збудовано 5 морських портів та 15 аеропортів, зменшено антропогенний вплив на навколишнє середовище.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що вчора, 29 вересня, Кабінет Міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВРУ.