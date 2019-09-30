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Программу правительства обнародовали на сайте Рады: евроинтеграцию выделили в отдельный блок

Киев • УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Поданная в парламент Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам, кроме того, в отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции. Программа правительства обнародовано на сайте ВРУ, передает УНН.

Программу правительства обнародовали на сайте Рады: евроинтеграцию выделили в отдельный блок

Соответствующая программа содержит 17 разделов, в которых указаны цели и задачи, которые планируют достичь отдельные министерства в течение следующих 5 лет, начиная с Минобразования и Минздрава. Последним, 17-м разделом, в программе содержатся цели правительства по европейской и евроатлантической интеграции.

По мнению авторов документа, выполнение ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы будут достигнут рост ВВП на 40%, положительные изменения демографической ситуации, создан 1 млн. рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тыс. км), построено 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.

Напомним, ранее УНН сообщал, что вчера, 29 сентября, Кабинет Министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВРУ.

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