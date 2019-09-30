Кабмін хоче розробити План оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України хоче розробити та ввести в дію План оборони України, що визначить низку заходів щодо захисту держави. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Буде розроблений та введений в дію План оборони України, що визначить зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави", - йдеться у програмі.
Окрім того, в уряді планують вдосконалити нормативно-правову базу за стандартами НАТО.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.