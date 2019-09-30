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Кабмин хочет разработать План обороны Украины

Киев • УНН

 • 7633 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины хочет разработать и ввести в действие План обороны Украины, который определит ряд мер по защите государства. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.

Кабмин хочет разработать План обороны Украины

"Будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства", - говорится в программе.

Кроме того, в правительстве планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу по стандартам НАТО.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.

Украинские Национальные Новости

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