Кабмин хочет разработать План обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров Украины хочет разработать и ввести в действие План обороны Украины, который определит ряд мер по защите государства. Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает УНН.
"Будет разработан и введен в действие План обороны Украины, который определит содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий по защите государства", - говорится в программе.
Кроме того, в правительстве планируют усовершенствовать нормативно-правовую базу по стандартам НАТО.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.