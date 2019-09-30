В Україні хочуть запровадити скандинавську модель для охорони громадського порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів України хоче запровадити комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань та запровадити скандинавську модель охорони громадського порядку. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Ми запровадимо комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань, у тому числі шляхом відповідних законодавчих змін, повністю реалізуємо скандинавську модель забезпечення охорони громадського порядку, запровадимо нові алгоритми ефективної комунікації з організаторами та учасниками масових заходів, здійснимо інші необхідні заходи", - йдеться у тексті програми.
Нагадаємо, Програмою діяльності уряду передбачено розробити та ввести в дію План оборони України, що визначить низку заходів щодо захисту держави.
Як повідомляв УНН, 29 вересня Кабінет міністрів схвалив програму дій уряду. Уряд презентує програму на цьому тижні.
Загалом Програма дій уряду складається із 17 розділів, розподілених по окремих міністерствах. В окремий розділ винесено блок євроінтеграції.