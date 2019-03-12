В Украине хотят ввести частную тягу на железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В этом году в Украине в экспериментальном режиме введут частную тягу на железной дороге. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой... Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны АО "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи", - заявил Омелян.
Министр также сообщил, что Украина по контракту с General Electric уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы "Укрзализныци" в середине марта.
Глава министерства отметил, что благодаря онлайн-сервису "Укрзализныця" планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах. Это позволит сформировать объективную картину на спрос вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента.
Напомним, с 1 февраля началось повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки.