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В Украине хотят ввести частную тягу на железной дороге

В Украине хотят ввести частную тягу на железной дороге

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В этом году в Украине в экспериментальном режиме введут частную тягу на железной дороге. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Во-первых, мы постепенно обеспечиваем железную дорогу тягой... Во-вторых, в этом году в экспериментальном режиме мы вводим частную тягу на железной дороге. В-третьих, грузовые вагоны АО "Укрзализныця" будут сдаваться в аренду на электронных аукционах ProZorro.Продажи", - заявил Омелян.

Министр также сообщил, что Украина по контракту с General Electric уже получила 22 тепловоза, остальные 8 доукомплектовываются и будут переданы "Укрзализныци" в середине марта.

Глава министерства отметил, что благодаря онлайн-сервису "Укрзализныця" планирует перейти на электронную систему продажи и котировки стоимости перевозок в грузовых вагонах. Это позволит сформировать объективную картину на спрос вагона со стороны рынка и определить сбалансированную стоимость вагона для клиента.

Напомним, с 1 февраля началось повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

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