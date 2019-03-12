В Україні хочуть запровадити приватну тягу на залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці. Про це у вівторок заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"По-перше, ми поступово забезпечуємо залізницю тягою... По-друге, цього року в експериментальному режимі ми запроваджуємо приватну тягу на залізниці. По-третє, вантажні вагони АТ “Укрзалізниця” будуть здаватись в оренду на електронних аукціонах ProZorro.Продажі", - заявив Омелян.
Міністр також повідомив, що Україна за контрактом із General Electric вже отримала 22 тепловози, решта 8 доукомплектовуються і будуть передані "Укрзалізниці" у середині березня.
Очільник міністерства наголосив, що завдяки онлайн-сервісу "Укрзалізниця" планує перейти на електронну систему продажу та котирування вартості перевезень у вантажних вагонах. Це дозволить сформувати об’єктивну картину на попит вагона з боку ринку й визначити збалансовану вартість вагона для клієнта.
Нагадаємо, з 1 лютого почалося підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення.