Сьогодні почнеться підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення

Ціни на вантажні перевезення з 1 лютого підвищаться на 16,6%, з 1 квітня - на 2,5%, з 1 липня ще на 5% і з 1 жовтня 2019 року - на 7,5%.

Ціни на пасажирські перевезення підвищаться з 1 квітня 2019 року, а потім - 1 жовтня на 12%.

За оцінками, підвищення тарифів врешты дозволить "Укрзалізниці" наростити чистий прибуток в 6,5 рази у порівнянні з 2018 роком.

Нагадаємо, безпілотники будуть стежити за "Укрзалізницею".