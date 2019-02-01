Сегодня начнется повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. ПАО "Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки. Повышение цен будет проходить в несколько этапов, сообщает УНН.
Цены на грузовые перевозки с 1 февраля повысятся на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля еще на 5% и с 1 октября 2019 года - на 7,5%.
Цены на пассажирские перевозки повысятся с 1 апреля 2019 года, а потом - 1 октября на 12%.
По оценкам, повышение тарифов в конечном итоге позволит "Укрзализныце" нарастить чистую прибыль в 6,5 раза по сравнению с 2018 годом.
Напомним, беспилотники будут следить за "Укрзализныцей".