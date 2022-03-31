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В Украине инициировали национализацию 400 железнодорожных вагонов рф и беларуси

Киев • УНН

 • 102912 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью россии и беларуси, сообщили в бюро, пишет УНН.

В Украине инициировали национализацию 400 железнодорожных вагонов рф и беларуси

Детали

"По результатам проверок предприятий российской федерации и республики беларусь, транспортирующих оборудование по железной дороге, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава, что являются собственностью таких предприятий", - сказано в сообщении.

Также в зоне таможенного контроля, одного из городов области, выявлен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

Сейчас осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.

"Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в Укрзализныцю и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения о дальнейшей национализации", - говорится в сообщении.

Меры Бюро экономической безопасности Украины по выявлению и анализу деятельности субъектов хозяйствования, где конечными бенефициарами являются резиденты россии и беларуси, установление активов этих стран и приостановление работы предприятий, осуществляющих незаконную торговлю с россией и беларусью, в частности, и контрабандным путем, продолжаются.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленскийподписал закон о конфискации имущества и объектов россии и ее резидентов на территории Украины, о чем стало известно 10 марта.

15 марта Укрзализныця сообщила, что начинает национализацию российских вагонов, которые находятся в Украине. Прежде всего речь идет о более трех тысячах вагонов, в частности, компаний ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВЭБ-Лизинг, Газпромтранс и других, сообщил глава правления компании Александр Камышин.

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