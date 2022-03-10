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Зеленський підписав закон про конфіскацію російського майна в Україні

Зеленський підписав закон про конфіскацію російського майна в Україні

Київ • УНН

 • 224259 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна та об’єктів Росії та її резидентів на території України. Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради України, пише УНН.

Цитата

“Президент України В.Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», головним з опрацювання якого було визначено Комітет з питань економічного розвитку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначений Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) Російської Федерації, як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу.

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Володимир Зеленський також підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду та мародерство.

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