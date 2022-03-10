Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине

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“Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - говорится в сообщении.

Детали

Указанный Закон определяет правовые основы принудительного изъятия из-за общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это настоятельно требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.

В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.

Ранее

Владимир Зеленский также подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.