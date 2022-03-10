Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов России и ее резидентов на территории Украины. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины, пишет УНН.
Цитата
“Президент Украины В. Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", главным по проработке которого был определен Комитет по вопросам экономического развития", - говорится в сообщении.
Детали
Указанный Закон определяет правовые основы принудительного изъятия из-за общественной необходимости объектов права собственности (включая случаи, при которых это настоятельно требуется военной необходимостью) Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.
В соответствии с законом, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа.
Ранее
Владимир Зеленский также подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.