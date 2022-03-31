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В Україні ініціювали націоналізацію 400 залізничних вагонів рф та білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю росії та білорусі, повідомили у бюро, пише УНН.

В Україні ініціювали націоналізацію 400 залізничних вагонів рф та білорусі

Деталі

"За результатами перевірок підприємств російської федерації та республіки білорусь, що транспортують обладнання залізницею, співробітники Бюро економічної безпеки України виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств", - сказано у повідомленні.

Також у зоні митного контролю, одного з міст області, виявлено залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

Наразі здійснюється оцінка вартості залізничного рухомого складу та електрообладнання.

"Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направлено до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації", - йдеться у повідомленні.

Заходи Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та аналізу діяльності суб’єктів господарювання, де кінцевими бенефіціарами є резиденти росії та білорусі, встановлення активів цих країн та зупинення роботи підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з росією та білоруссю, зокрема, і контрабандним шляхом, тривають.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна та об’єктів Росії та її резидентів на території України, про що стало відомо 10 березня.

15 березня Укрзалізниця повідомила, що розпочинає націоналізацію російських вагонів, які перебувають в Україні. Передусім йдеться про понад три тисячі вагонів, зокрема, компаній ВТБ-Лізинг, Сбербанк Лізинг, ВЕБ-Лізинг, Газпромтранс та інших, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін.

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