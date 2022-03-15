Укрзалізниця розпочинає націоналізацію російських вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Укрзалізниця розпочинає націоналізацію російських вагонів, які перебувають в Україні. Передусім йдеться про понад три тисячі вагонів, зокрема, компаній ВТБ-Лізинг, Сбербанк Лізинг, ВЕБ-Лізинг, Газпромтранс та інших. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у Telegram, пише УНН.
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"Починаємо націоналізацію російських вагонів, що знаходяться в Україні. Це стало можливим після підписання Президентом Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф", - повідомив він.
Деталі
З його слів, зараз 15 тисяч російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям.
"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде Кабмін, РНБО, указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже. Визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку рф — теж задача нешвидка. Але маємо час, маємо натхнення", - зазначив посадовець.
"Хоча є компанії, які точно належать рф. Зокрема, це ВЕБ-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів", - додав він.
Зі слів голови УЗ, тепер вагони росії працюватимуть на економіку України. "Вони нам стануть у пригоді, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути до Європи, які допоможуть відновити вантажну роботу", - додав він.
"Упереджую можливі питання. Українських вагонів в росії всього 482", - підсумував посадовець.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна та об’єктів Росії та її резидентів на території України, про що стало відомо 10 березня.