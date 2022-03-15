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Укрзализныця начинает национализацию российских вагонов

Укрзализныця начинает национализацию российских вагонов

Киев • УНН

 • 91355 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Укрзализныця начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине. В первую очередь речи идет о более трех тысячах вагонов, в частности, компаний ВТБ-Лизинг, Сбербанк Лизинг, ВЭБ-Лизинг, Газпромтранс и других. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Начинаем национализацию российских вагонов, находящихся в Украине. Это стало возможным после подписания Президентом Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности рф", - сообщил он.

Детали

По его словам, сейчас 15 тысяч российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть рф. Дальше будет Кабмин, СНБО, указ Президента и еще один Закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю рф — тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение", - отметил чиновник.

"Хотя есть компании, которые точно принадлежат рф. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже более 3000 вагонов", - добавил он.

Со слов главы УЗ, теперь вагоны россии будут работать на экономику Украины. "Они нам пригодятся, ведь мы разрабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут восстановить грузовую работу", - добавил он.

"Упреждаю возможные вопросы. Украинских вагонов в россии всего 482", - подытожил чиновник.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и объектов России и его резидентов на территории Украины, о чем стало известно 10 марта.

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